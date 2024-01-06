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محامي ضحايا غزة: مدعي "الجنائية الدولية" يتبع معايير مزدوجة

Lebanon 24
06-01-2024 | 12:25
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انتقد المحامي تريستينو مارينيلو، عضو الفريق القانوني الذي يمثل ضحايا غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، المدعي العام للمحكمة كريم خان، بسبب "تطبيق معايير مزدوجة" عندما يتعلق الأمر بجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

 

جاء ذلك في مقال لمارينيلو، الذي يعمل أيضا أستاذا للقانون بجامعة "ليفربول جون موريس".

 

وأشار مارينيلو، إلى الصمت الطويل للمدعي العام كريم خان بشأن القضية الفلسطينية.

 

ولفت إلى أن خان، لم يصدر اعتقال أو استدعاء في التحقيق في الانتهاكات بالأراضي الفلسطينية خلال نحو عامين ونصف.

 

واتهم مارينيلو، مدعي الجنائية الدولية بـ"تطبيق معايير مزدوجة".

 

وأشار إلى أنه لم يقم أي مدع عام للمحكمة الجنائية الدولية بزيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وأضاف أن هناك "تناقضًا حادًا" بين نهج خان، في التحقيقات المتعلقة بفلسطين وأوكرانيا.

 

محامي ضحايا غزة، لفت إلى أن المدعي العام قام بالعديد من الزيارات إلى أوكرانيا بعد بدء الحرب الأوكرانية الروسية، وحضر المؤتمرات الصحفية.

 

 وقال مارينيلو، إن خان، يرفض مطالب الفلسطينيين، رغم أنه استجاب سريعا لطلبات لقاء الإسرائيليين المتضررين من هجمات حماس، في 7 تشرين الأول الماضي، ومحاميهم، والتقى بهم أكثر من مرة.

( الأناضول)
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