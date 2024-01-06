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عربي-دولي

محلل بريطاني: روسيا لم تضرب كييف حتى الآن بأقوى صواريخها

Lebanon 24
06-01-2024 | 12:40
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صرح المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس بأن روسيا لم تضرب بعد أهدافا استراتيجية للقوات الأوكرانية بواحد من أكثر الصواريخ تدميرا وتطورا "تسيركون".

 
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وقال المحلل في مقابلة على قناة داني هايفونغ على موقع يوتيوب: "لم يستخدم الروس بعد صاروخهم الأكثر تقدما تسيركون، والذي كما نعلم بدأ بالفعل إنتاجه بكميات كبيرة، لا نعرف عدد هذه الصواريخ الموجودة في الخدمة، ولكن هذا صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، من المستحيل التنبؤ بمساره، لا يمكن إلا أن نتخيل ما سيحدث إذا أطلقوه".

 

وبحسب ميركوريس، فإن الهجمات المدمرة على قوات الأمن في كييف ستستمر في المستقبل، وأشار إلى أنه ربما سيتم استخدام أسلحة موسكو الأكثر تقدما من أجلهم.

( روسيا اليوم)

 

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