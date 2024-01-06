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إقتصاد

أوكرانيا تعتمد ميزانية وزارة الدفاع بعجز خيالي

Lebanon 24
06-01-2024 | 13:00
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اعتمدت السلطات الأوكرانية ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024 بعجز فاق الثلث، وعلى وجه الخصوص، لا تملك الوزارة الأموال اللازمة لتغطية أكثر من ثلث النفقات الخاصة بـ"حاجيات العسكريين".

 
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صرح بذلك نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو، في اجتماع لجنة الأمن القومي، حيث تم الإعلان عن معلومات حول عجز ميزانية وزارة الدفاع لعام 2024.

 

ويبلغ العجز في ميزانية وزارة الدفاع 36%، أي 11.3 مليار دولار فقط تحت بند الإنفاق.

 

وتتضمن ميزانية أوكرانيا للعام المقبل عجزا قدره 1.57 تريليون هريفنيا (43.5 مليار دولار).

 

وتتوقع السلطات الأوكرانية تغطية معظم العجز في الميزانية على حساب مساعدات الحلفاء الغربيين.

( روسيا اليوم)

 

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