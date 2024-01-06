بالفيديو.. رئيس الأركان ومسؤولون إسرائيليون يتجولون داخل أنفاق حماس

#عاجل كشف النقاب: رئيس الأركان ورئيس الشاباك تجولا أمس داخل أنفاق حماس في قلب مدينة خان يونس!
رئيس الأركان: أوجه تقديري العميق، إن القتال معقد، ذلك لأن هناك حالة تقتضي التكامل بين وتيرة القتال والتعامل مع ضرورة مواجهة المناطق المأهولة والاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة ودراسة ما… pic.twitter.com/NSqBe1m6VF
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 6, 2024
#عاجل كشف النقاب: رئيس الأركان ورئيس الشاباك تجولا أمس داخل أنفاق حماس في قلب مدينة خان يونس!
رئيس الأركان: أوجه تقديري العميق، إن القتال معقد، ذلك لأن هناك حالة تقتضي التكامل بين وتيرة القتال والتعامل مع ضرورة مواجهة المناطق المأهولة والاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة ودراسة ما… pic.twitter.com/NSqBe1m6VF