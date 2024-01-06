بالفيديو.. رئيس الأركان ومسؤولون إسرائيليون يتجولون داخل أنفاق حماس

نقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش بأن رئيسي الأركان والأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) تجولا، يوم الجمعة، في أنفاق حماس بمدينة خان يونس، برفقة قائد القيادة الجنوبية ورئيس شعبة المخابرات وقائد الفرقة 98 ومقاتلي الجيش الإسرائيلي.

#عاجل كشف النقاب: رئيس الأركان ورئيس الشاباك تجولا أمس داخل أنفاق حماس في قلب مدينة خان يونس!



رئيس الأركان: أوجه تقديري العميق، إن القتال معقد، ذلك لأن هناك حالة تقتضي التكامل بين وتيرة القتال والتعامل مع ضرورة مواجهة المناطق المأهولة والاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة ودراسة ما… pic.twitter.com/NSqBe1m6VF — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 6, 2024 Advertisement

وأظهر فيديو وصور نشرها الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفخاي أدرعي رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) رونين ورئيس هيئة والأركان هيرتسي ليفي بأحد الأنفاق، في المقابل لم تكشف الصور ومقاطع الفيديو عن مدى عمق النفق وإنما فقط من زاوية واحدة أُخذت الصور، دون وضوح تام.ولم يتسن التأكد من موقع النفق وتاريخ الصورة،وقال رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هيلفي "إن القتال معقد، ذلك لأن هناك حالة تقتضي التكامل بين وتيرة القتال والتعامل مع ضرورة مواجهة المناطق المأهولة والاحتفاظ بالسيطرة على المنطقة ودراسة ما يجري تحت الأرض. إننا نريد السيطرة على مناطق كبيرة بالجزء العلوي منها وتوسيع السيطرة على المناطق تحت الأرض وبالتالي تحقيق إنجازات هامة وجيدة".المصدر: سكاي نيوز