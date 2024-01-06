أميركا تسقط طائرة مسيرة أطلقت من اليمن.. إليكم التفاصيل

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أعلنت القيادة المركزية الأميركية في بيان لها أن سفينة أميركية أسقطت طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في جنوب البحر الأحمر، يوم السبت، بالقرب من عدة سفن تجارية.ووصف بيان القيادة عملية إسقاط الطائرة بأنها دفاعاً عن النفس.ونقلت رويترز عن البيان إنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.المصدر: سكاي نيوز