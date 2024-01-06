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مقتل قائد عسكري إسرائيلي كبير خلال معارك غزة.. إليكم من هو

Lebanon 24
06-01-2024 | 13:21
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أعلن جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي (31 عاما) من تل أبيب، قائد مجموعة في لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.
وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش "الإسرائيلي" منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 176 قتيلاً،  و510 منذ 7 تشرين الأول.
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المصدر: سكاي نيوز
المصدر: سكاي نيوز عربية
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