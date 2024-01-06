مقتل قائد عسكري إسرائيلي كبير خلال معارك غزة.. إليكم من هو

أعلن جيش العدو الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، عن مقتل المقدم روي يوشاي يوسف مردخاي (31 عاما) من تل أبيب، قائد مجموعة في لواء ناحال، في معركة شمال قطاع غزة.



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المصدر: سكاي نيوز وبذلك يرتفع عدد القتلى في صفوف الجيش "الإسرائيلي" منذ بدء العملية البرية في غزة إلى 176 قتيلاً، و510 منذ 7 تشرين الأول.المصدر: سكاي نيوز