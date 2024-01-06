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عربي-دولي

عريضة تكتسب زخماً وتطالب بطرد السفيرة الإسرائيلية من بريطانيا

Lebanon 24
06-01-2024 | 13:35
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اكتسبت عريضة "Change.org"، التي تدعو إلى طرد السفيرة الإسرائيلية لدى بريطانيا تسيبي هوتوفلي، زخمًا كبيرًا، حيث جمعت أكثر من 80 ألفا و450 توقيعًا في يوم واحد. 

 

وجاء في العريضة إن "السفيرة هوتوفلي، تستخدم لغة إبادة جماعية بشكل علني، وتدعو إلى ارتكاب أعمال إبادة جماعية، فيما يستمر التطهير العرقي في قطاع غزة والضفة الغربية".

 

ويعكس الدعم المتزايد والسريع للعريضة مجموعة متنوعة من الأصوات التي تطالب بالمساءلة في ضوء التصريحات الأخيرة للسفيرة الإسرائيلية.

 

ومؤخرا، رفضت هوتوفلي، المعروفة بآرائها المتشددة، بشكل لا لبس فيه فكرة حل الدولتين، قائلة "لا على الإطلاق" لاحتمال قيام دولة فلسطينية مستقبلية.

 

وبعد الحصول على 100 ألف توقيع، يتم النظر في الالتماس للمناقشة في البرلمان. ( الأناضول)

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