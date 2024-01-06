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عربي-دولي

الجزائر تأسف لما ورد في تقرير الخارجية الأميركية عن الحريات الدينية

Lebanon 24
06-01-2024 | 14:05
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أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، عن عميق أسفه حول ما ورد في البيان الأخير لوزارة الخارجية الأميركية المتعلق بالحرية الدينية في الجزائر.

 

وقال وزير الخارجية الجزائري إن المعلومات التي تضمنها التقرير مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر.

 

وأكد عطاف خلال المكالمة الهاتفية التي جمعته مع نظيره الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم، أن ذات البيان قد أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها.

 

وأشار إلى الحوار الذي أطلقته الجزائر مع الولايات المتحدة الأميركية بهذا الشأن وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة.

 

وأدرجت الخارجية الأميركية في وقت سابق الجزائر في قائمة الدول المتورطة في انتهاكات جسيمة للحرية الدينية.

( روسيا اليوم)
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