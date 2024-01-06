Advertisement

عربي-دولي

مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
06-01-2024 | 14:35
A-
A+
Doc-P-1149479-638401729523179114.jpg
Doc-P-1149479-638401729523179114.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

شهدت عدة مدن بريطانية، اليوم، في مقدمتها العاصمة لندن، مظاهرات شارك فيها الآلاف للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.

 

تجمع المتظاهرون في لندن أمام مكتب حزب العمال المعارض بمنطقة "كامدن تاون"، على خلفية عدم دعم رئيس الحزب كير سترامر، والنائبة توليب صديق، لدعوات وقف إطلاق النار في غزة.

 

وفي الكلمة التي ألقاها صابي ساغال، رئيس "حملة كامدن للتضامن مع فلسطين"، أشار إلى أنّ إسرائيل كثفت من هجماتها من أجل تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

 

 واعتبر أنّ الخطوة التي قامت بها جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية (ومحكمة العدل الدولية)، لمحاكمة إسرائيل بتهم "جرائمإبادة جماعية"، أهم خطوة في هذه المرحلة.

( الأناضول)
Advertisement

 

 

 

 

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:21 | 2024-01-06
23:18 | 2024-01-06
23:11 | 2024-01-06
23:03 | 2024-01-06
16:54 | 2024-01-06
16:45 | 2024-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24