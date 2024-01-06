مظاهرات في بريطانيا تطالب بوقف إطلاق النار في غزة

شهدت عدة مدن بريطانية، اليوم، في مقدمتها العاصمة لندن، مظاهرات شارك فيها الآلاف للتضامن مع الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف لإطلاق النار في غزة.

تجمع المتظاهرون في لندن أمام مكتب حزب العمال المعارض بمنطقة "كامدن تاون"، على خلفية عدم دعم رئيس الحزب كير سترامر، والنائبة توليب صديق، لدعوات وقف إطلاق النار في غزة.

وفي الكلمة التي ألقاها صابي ساغال، رئيس "حملة كامدن للتضامن مع فلسطين"، أشار إلى أنّ إسرائيل كثفت من هجماتها من أجل تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم.

واعتبر أنّ الخطوة التي قامت بها جنوب إفريقيا برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الجنائية الدولية (ومحكمة العدل الدولية)، لمحاكمة إسرائيل بتهم "جرائمإبادة جماعية"، أهم خطوة في هذه المرحلة.

( الأناضول)