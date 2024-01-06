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الجيش الإسرائيلي يضع 5 أهداف للقضاء على حماس.. ستبدأ من جباليا

Lebanon 24
06-01-2024 | 15:36
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كشف الناطق العام للجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن خطة إسرائيل في القضاء على حركة حماس".
وحدد الناطق الخطة بخمسة أهداف سيتم تطبيقها من خلال القتال في منطقة جباليا.
وبحسب أدرعي فأن الهدف الأول يتمحور حول البدء بتصفية قادة حماس حيثما كانوا، وبالتالي إلحاق الأضرار بمنظومة القيادة والسيطرة لحماس.
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أما الهدف الثاني، فهو القتال الميداني ضد حماس، في حال حاصرت إسرائيل منطقة جباليا وقضت على تواجد المخربين فيها.
وتابع الناطق أن الهدف الثالث يكمن في جمع المعلومات الاستخبارية في الميدان، ورابعاً رصد وتدمير القذائف الصاروخية والوسائل القتالية ومواقع إنتاجها لحماس".
ويأتي الهدف الخامس بحسب أدرعي بتفكيك حماس عبر تدمير البنى التحتية للحركة الواقعة تحت الأرض.  
 
 
المصدر: أفيخاي أدرعي
المصدر: "رصد" لبنان 24
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