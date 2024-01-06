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عربي-دولي

ولي عهد السعودية يستقبل رئيس لجنة استخبارات الشيوخ الأميركي

Lebanon 24
06-01-2024 | 16:30
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استقبل الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، بالمخيم الشتوي في العلا، اليوم، عضو مجلس الشيوخ الأميركي رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ السيناتور مارك وارنر وأعضاء لجنة الاستخبارات: السيناتور عن ولاية ماين أنغس كنغ، والسيناتور عن ولاية تكساس جون كورنين، والسيناتور عن ولاية نيويورك كريستين غليبراند، والسيناتور عن ولاية ديلاوير جون أوسوف والسيناتور عن ولاية فلوريدا مارك كيلي.

 

وجرى خلال الاستقبال استعراض علاقات الصداقة الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

( الشرق الأوسط)
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