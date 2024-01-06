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فلسطينيون يعيدون دفن جثامين نُبشت في مقبرة حي التفاح بغزة

Lebanon 24
06-01-2024 | 16:45
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أعاد فلسطينيون دفن جثامين نبشت من قبورها في مقبرة بمدينة غزة، في المنطقة التي ينفذ فيها الجيش الإسرائيلي هجوما بريا منذ نهاية تشرين الأول.

 
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أظهرت اللقطات التي تم تصويرها في مقبرة حي التفاح، الجثامين التي نبشت في أكفانها وسط أكوام من التراب. وتبدو جثامين أخرى مدفونة جزئيًا، بين شواهد مقلوبة في المقبرة الصغيرة المحاطة بالمباني وحيث تبدو على الأرض بوضوح علامات جنازير الدبابات.

 

ووسط تحليق الذباب، انهمك نحو عشرة رجال، يرتدون القفازات ويضعون كمامات، في إعادة دفنها.

 

قال أحدهم بعد أن عرف عن نفسه على أنه أحد أفراد عائلة العليوة من دون ذكر اسمه الأول أنه تم نبش جميع القبور.

 

وعلى الرغم من أنه لم يشاهد ما حصل للجثامين، قال الرجل "قام الاحتلال بدهسهم بجرافاته. لم نجد سوى عدد قليل من جثث الشهداء أما الباقي فهم مجهولو الهوية. وكما ترون هذا العمل البربري الذي لم يراعِ حرمة الأديان السماوية جميعها ولا أي حق من حقوق الإنسان ...".

 

واتهمت حركة حماس صباح اليوم، الجيش الإسرائيلي بأنه "نبش قرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح".

 

وأكدت في بيان أن "بعد نبش القبور وتجريف المقبرة قام جيش الاحتلال بسرقة قرابة 150 جثمانًا من جثامين الشهداء التي دفنت" الجمعة.

( سكاي نيوز)

 

 

 

 

 

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