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عربي-دولي

بلينكن يبدأ جولته في الشرق الأوسط برسائل تطمينات.. "عدم اتساع النزاع في المنطقة"

Lebanon 24
06-01-2024 | 16:54
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خلال زيارته في الشرق الأوسط، وأثناء توقفه في اليونان  قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه ناقش في تركيا وضع غزة في اليوم التالي لانتهاء الحرب، مؤكداً أن واشنطن تريد "ضمان عدم اتساع النزاع" في المنطقة.
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وبعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خانيا في جزيرة كريت صرح بضرورة "ضمان عدم اتساع النزاع، وتابع قوله "أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".

في الأثناء، أفاد مصدر دبلوماسي مطلع في أنقرة بأن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، ناقش مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، خلال اجتماع في إسطنبول، المأساة الإنسانية التي تحدث في غزة، ولفت الوزير فيدان الانتباه إلى التهديد الذي تتعرض له المنطقة بأكملها من الأعمال العسكرية المتزايدة لإسرائيل.
ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار من أجل ضمان إمدادات المساعدات الإنسانية دون انقطاع إلى المنطقة، بالإضافة إلى ذلك، دعا إلى البدء المبكر للمفاوضات للأزمة على أساس حل الدولتين".

المصدر: العربية الحدث
المصدر: العربية الحدث
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