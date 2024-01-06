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عربي-دولي

الإحتلال يستكمل سلسلة جرائمه في خان يونس.. استهداف مدرسة ومنزل يضمان نازحين

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:03
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استشهد نحو 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي ليلي استهدف منزلا في مدينة خان يونس، ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط القطاع، حسبما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا". 
 
وأشارت الوكالة،  إلى تعرض منزل  لقصف من طائرات الجيش الحربية في مدينة خان يونس يضم عددا كبيرا من النازحين، ما أدى لمقتل 12 فلسطينيا على الأقل، وإصابة 50 آخرين بجروح متفاوتة. 
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كما قصف الطيران الحربي مدرسة تابعة للأونروا تأوي نازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد 4 على الأقل بينهم امرأة. 

وأفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الفلسطينية، باندلاع حريق شرق مخيم النصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي. 

كما وقامت الطائرات الحربية بشن غارات عنيفة على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى لمقتل وإصابة عدد من المواطنين، تزامنا مع إطلاق الزوارق الحربية النار بشكل مكثف غرب دير البلح.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر الأحد، مدينة جنين، من شارع جنين- نابلس مطلقة القنابل الداخلية في حي الجابريات وسط مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، وسط انتشار القناصة على أسطح المنازل.
كما أصيب شاب فلسطيني، فجر الأحد، جراء اعتداء جنود إسرائيليين عليه، قرب دوار دير شرف غرب نابلس.(سكاي نيوز عربية)


المصدر: سكاي نيوز عربية
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