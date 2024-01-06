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عربي-دولي

إيران تكشف النقاب عن سفينتها الجديدة: سنصل إلى "العدو" في كل مكان

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:11
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كشفت البحرية التابعة للحرس الثوري النقاب عن سفينة جديدة اسمها "أبو مهدي المهندس" و100 زورق سريع راجم للصواريخ، وذلك خلال مراسيم في مدينة بندر عباس الساحلية.
 
وتعهد القائد العام للحرس الثوري الإيراني حسين سلامي بالوصول إلى ما وصفه بـ"العدو" في كل مكان مع تصاعد التوترات بشأن ممرات الشحن الرئيسية حيث يهاجم المتمردون الحوثيون المتحالفون مع طهران السفن في البحر الأحمر.
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وقال سلامي في كلمة نقلها التلفزيون "نحن بحاجة للدفاع عن مصالحنا الوطنية أينما كانت... سيكون التواجد في نصف القطر القريب أو شبه البعيد مضرا للعدو وعليه الابتعاد عن هذه المنطقة".
 
وأضاف أن بحرية الحرس الثوري حققت "قفزة رائعة في قوتها الهجومية والدفاعية" لتحدي القوى البحرية في العالم.(سكاي نيوز عربية)
 
 
المصدر: سكاي نيوز عربية
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