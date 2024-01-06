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عربي-دولي

قصفت الكهوف والملاجئ في العراق.. تركيا تشنّ ضربة على أهداف لـ" حزب العمال الكردستاني"

Lebanon 24
06-01-2024 | 23:21
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ذكرت وزارة الدفاع أمس السبت، أن القوات التركية نفذت عمليات جوية على أهداف في مناطق متينا، وغارا، وهاكورك، وقنديل، وأسوس، شمالي العراق، حيث تم تدمير 15 هدفا، تشمل كهوفا ومخابئ وملاجئ ومستودعات يستخدمها حزب العمال الكردستاني.
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ولفتت وزارة الدفاع التركية إلى أنه جرى تحييد العديد من الأهداف باستخدام أكبر قدر ممكن من الذخيرة المحلية في العمليات التي تم تنفيذها.

وشددت على أنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمنع تضرر المدنيين والعناصر الصديقة والأصول التاريخية والثقافية والبيئية خلال العمليات.(الأناضول)
المصدر: الأناضول
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