صباح الأحد.. الجيش الإسرائيليّ يقتحم جنين بالآليات وإستشهاد 6 فلسطينيين

قالت وكالة الأنباء الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية اقتحمت صباح الأحد مدينة جنين.



ونقلت الوكالة عن مصادر محلية إن "عدداً من الآليات العسكرية اقتحمت المدينة من شارع جنين نابلس".

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كذلك، تحدثت مصادر أخرى عن إستشهاد 6 فلسطينيين في قصف إسرائيليّ طال مدخل جنين الجنوبي.

في المقابل، أفادت المعلومات عن إصابة 4 جنود إٍسرائيليين خلال عملية الإقتحام، 2 منهما أصيبا بجروحٍ خطيرة.



وشهدت الضفة الغربية التي يحتلها الجيش الإسرائيلي منذ عام 1967، ارتفاعاً حاداً في أعمال العنف منذ بداية الحرب في غزة، وزيادة في أنشطة بعض المستوطنين الهادفة إلى "تهميش" الفلسطينيين هناك، وفق منظمة "السلام الآن"، بحسب وكالة "فرانس برس".



وأشارت المصادر إلى وقوع مواجهات في عدة مناطق بالمدينة، فيما أطلقت القوات الإسرائيلية قنابل دخانية في حي الجابريات.



ونشر الجيش الإسرائيلي "القناصة على أسطح المنازل والعمارات المشرفة على المخيم"، فيما أضافت المصادر للوكالة أن "طائرات استطلاع والطائرات المسيرة حلقت في سماء المدينة والمخيم خلال اقتحام قوات الاحتلال".



وأشارت المصادر للوكالة إلى أن "جرافة قامت بتدمير عدد من الشوارع في منطقة الجابريات".



ولم ينشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي أي تفاصيل حول هذا الاقتحام حتى وقت كتابة التقرير.



ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة التي يسكنها أيضاً 490 ألف إسرائيلي يعيشون في مستوطنات تعترف بها إسرائيل لكنها غير قانونية بموجب القانون الدولي.



ومنذ اندلاع الحرب في قطاع غزة، استُشهد أكثر من 321 فلسطينياً بنيران الجيش أو المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، وفقا لأرقام وزارة الصحة الفلسطينية.



وتجاوزت حصيلة الشهداء من الفلسطينيين في الضفة الغربية، منذ مطلع عام 2013، 520 شخصاً قضوا برصاص الجيش أو المستوطنين، بحسب أرقام وزارة الصحة.