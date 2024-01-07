سيترك منصبه إذا فاز... رئيس المجلس الأوروبي يخوض الانتخابات البرلمانية

قال شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي في مقابلة مع صحيفة دي ستاندارد البلجيكية نشرت، السبت، إنه سيخوض انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو، وسيترك منصبه في منتصف تموز إذا تم انتخابه.

وقال ميشيل "قررت الترشح في الانتخابات الأوروبية عام 2024".

Advertisement

وأضاف "إذا تم انتخابي فسوف أشغل مقعدي. ويمكن للمجلس الأوروبي أن يتوقع ويسمي خليفة بحلول نهاية حزيران أو أوائل تموز".

وميشيل (48 عاما) هو رئيس وزراء بلجيكي سابق، ويشغل منصب رئيس المجلس الأوروبي منذ أواخر عام 2019.

وقالت الصحيفة، إنه سيرشح نفسه كأفضل مرشح عن حزب الحركة الإصلاحية البلجيكي الذي ينتمي إلى يمين الوسط. (الحرة)