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عربي-دولي

تداعيات اغتيال العاروري تابع.. لا مفاوضات حتّى اللّحظة

Lebanon 24
07-01-2024 | 00:17
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على ما يبدو فإن قضية استهداف الشيخ صالح العاروري في لبنان لم تتوقف تداعياتها بعد، خاصةً على ملف الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس، إذ نقل موقع "أكسيوس" Axios، اليوم الأحد، عن مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي، أن الدوحة أبلغت عائلات ستة من المحتجزين في قطاع غزة بأن جهود التوصل إلى اتفاق تبادل أصبحت أكثر صعوبة بعد مقتل العاروري، إذ قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، في العاصمة القطرية الدوحة لأسر المحتجزين، إن الحديث مع حركة حماس أصبح أكثر صعوبة بعد مقتل العاروري في بيروت.
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وأشار الموقع إلى أن قطر تضطلع بدور الوسيط لكنها لا تسيطر على حركة حماس، التي باتت صعوبة الحفاظ على قنوات الاتصال معها تتزايد بسبب تصعيد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
 
في المقابل، أبلغت إسرائيل الوسطاء بأنها لن توقف عمليات الاغتيال ضد قادة حماس للوصول لهدنة، وأنها لا تستهدف لبنان ولا حزب الله، بل كل من تورط في هجوم السابع من تشرين الأول.(العربية)

المصدر: العربية
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