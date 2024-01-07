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عربي-دولي

بعد 124 ساعة تحت الأنقاض... إنقاذ امرأة تسعينية من زلزال اليابان

Lebanon 24
07-01-2024 | 00:25
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استطاعت فرق الإنقاذ في اليابان انتشال امرأة في التسعينات من عمرها حية من منزل منهار في غرب البلاد، السبت، بعد 124 ساعة من زلزال كبير ضرب المنطقة، بحسب أسوشيتد برس.
وأسفر الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجات عن مقتل ما لا يقل عن 126 شخصا، وانهارت العديد من المباني وتدمرت البنية التحتية.
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وهذه هي أعلى حصيلة منذ الزلازل التي ضربت كوماموتو في جنوب غرب اليابان وأودت بحياة 276 شخصا، بما في ذلك الوفيات المرتبطة بها، في عام 2016، وفق وكالة رويترز.
ونجت المرأة في مدينة سوزو بمحافظة إيشيكاوا بعد خمسة أيام على الزلزال الذي ضرب المنطقة الاثنين.
وأظهرت لقطات نشرتها وسائل الإعلام عمال الإنقاذ يرتدون خوذات ويغطون المنطقة بالبلاستيك الأزرق، ولم يتم إظهار المرأة.
وأنقذت مسنتان من تحت أنقاض منزليهما، الخميس، في واجيما.
وبعد أيام على الزلزال تتضاءل فرص البقاء على قيد الحياة بعد أول 72 ساعة، فيما تم الإبلاغ عن العديد من عمليات الإنقاذ المثيرة الأخرى خلال الأيام القليلة الماضية، حيث انضم الجنود ورجال الإطفاء ومتطوعون إلى فرق الإنقاذ.
ولتجنب عرقلة عمليات الإغاثة وإيصال المواد الغذائية للناجين، دعت السلطات المحلية المقيمين خارج شبه جزيرة نوتو التي تُعدّ وجهة سياحية، إلى تجنب زيارة المنطقة إذا "لم تكن لديهم أسباب ضرورية أو عاجلة".
وطلبت السلطات من الراغبين في التطوع في عمليات إزالة الأنقاض، الانتظار حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام بما أن الاثنين المقبل يوم عطلة رسمية في اليابان، وذلك للتمكن من استقبالهم وتوجيههم. (الحرة)
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