على خلفية "هجوم كرمان"... إيران تعلن اعتقال 32 شخصاً

نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الأحد، عن المدعي العام في كرمان، أن 32 شخصا اعتقلوا على خلفية هجوم كرمان.

وكان تفجيران وقعا قرب مرقد قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بمحافظة كرمان في الذكرى الرابعة لمقتله يوم الأربعاء الماضي.

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وأعلن رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية جعفر ميعاد فر، أمس السبت، أن حصيلة قتلى الهجوم ارتفعت إلى 91 قتيلا، في حين بلغ إجمالي عدد الضحايا شاملا المصابين 368 شخصا.

وكانت وزارة الأمن الإيرانية أعلنت، أمس الجمعة، اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم الدامي.

ونقل إعلام إيراني عن الوزارة قولها، إن المعتقلين التسعة يشكلون "شبكة دعم" لمنفذي الهجوم، الذي أسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي، إن السلطات اعتقلت بعض المتورطين في التفجيرين اللذين شهدتهما مدينة كرمان بجنوب شرق البلاد.

وبعدما أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن تفجيري كرمان في إيران، قال مصدران مطلعان على معلومات استخبارية لـ"رويترز"، الجمعة، إن اتصالات اعترضتها الولايات المتحدة أكدت ضلوع فرع داعش بأفغانستان في التفجيرين المزدوجين بإيران.



واتهم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الولايات المتحدة وإسرائيل بـ"رعاية التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها داعش". وتوعد كل من رئيسي وقائد الحرس الثوري حسين سلامي خلال تشييع جثامين ضحايا التفجيرين بالانتقام.

وقال الرئيس الإيراني في خطاب نقله التلفزيون الرسمي "أعداؤنا يرون قوة بلادنا، والعالم كله يعرف قوتها وقدراتها، وستقرر قواتنا المكان والزمان المناسبين للرد". (العربية)