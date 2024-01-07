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صحة

متحور جديد من "كورونا" يغزو أميركا وأوروبا

Lebanon 24
07-01-2024 | 01:51
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بشكل كبير وسريع، ينتشر متحور "جي.إن1" JN.1 الذي يضرب العالم، خاصة الولايات المتحدة الأميركية وأوروبا، بوتيرة يسودها مشهد من الضبابية. إذ لفتت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إن المتحور "جيه.إن1" JN.1 من فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19 يمثل حوالي 62% من الإصابات بالمرض في الولايات المتحدة.
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وقالت المراكز إنه لا يوجد في الوقت الراهن دليل على أن هذا المتحور يسبب أعراضا أكثر خطورة، وأضافت أن من المتوقع أن تعزز اللقاحات الحالية الحماية ضده، حيث أعلنت أن حالات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بمرض كوفيد-19 زادت بنسبة 20.4% في الأسبوع الأخير من عام 2023.
 
وتتراوح أعراض المتحور الجديد ما بين السعال والتهاب الحلق وآلام العضلات والصداع بشكل عام.

كما يتميز المتحور بقدرة يتجاوز بها الجهاز المناعي مقارنة بالمتحوراتِ الأخرى.

ويعودُ اكتشافُ متحور "جي.إن1" للمرة الأولى في الولايات المتحدة في أيلول من العام الماضي 2023، إلا إنه لم يشكل تهديداً خطيراً للصحة العامة حسبما أكدته منظمة الصحة العالمية.(العربية)
 
المصدر: العربية

عربي-دولي

صحة

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