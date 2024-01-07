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اقتحامات الضفة تتواصل.. والإعلام الإسرائيلي يكشف: "المجندة" قتلت جراء "كمين مزدوج"

Lebanon 24
07-01-2024 | 02:55
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل مستوطن في إطلاق نار على سيارته عند مفترق ما يعرف بـ"عيون الحرامية" شمالي مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إن مجندة قتلت بتفجير عبوة ناسفة في جنين.
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وسارع الجيش الإسرائيلي إلى إغلاق كامل مداخل رام الله بالضفة الغربية بعد عملية إطلاق النار.
 
وأفاد مراسلنا بالضفة الغربية بأن "طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفون حددوا وفاة إسرائيلي يبلغ من العمر 30 عاما متأثرا بجراحه بطلق ناري".


وأشار إلى أن موقع إطلاق النار على الشارع الالتفافي شمالي رام الله في منطقة عيون الحرامية.
 
وفي منطقة جنين، بالضفة الغربية المحتلة، قال الجيش الإسرائيلي إن مجندة إسرائيلية قتلت بعد إصابتها بتفجير عبوة ناسفة في جنين فجر اليوم الأحد.


وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في وقت سابق اليوم إن 4 جنود أصيبوا بجروح، بينهم 2 في حالة خطر، بعد إصابتهم جراء انفجار عبوة ناسفة.
 
 
"كمين مزدوج"
 
 
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن مقتل المجندة وإصابة جنود بعبوة ناسفة في جنين، فجر اليوم الأحد، جاء نتيجة "كمين مزدوج".
 
 
فقد نقلت قناة "كان" العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله "كان كمين جنين مزدوجا.. القوة الإسرائيلية تعرضت لتفجير قنبلة، وعندما استدارت للانسحاب انفجرت بها قنبلة أخرى".
 
 
وفي وقت سابق، الأحد، أعلنت الشرطة الإسرائيلية مقتل إحدى عناصرها خلال عملية اقتحام نفذّتها في جنين بالضفة الغربية المحتلة. (سكاي نيوز)
 
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