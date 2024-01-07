Advertisement

عربي-دولي

"المرحلة خطيرة"... ضابط فرنسي سابق يحذر من هزيمة أوكرانيا هذا العام

Lebanon 24
07-01-2024 | 02:08
A-
A+
Doc-P-1149577-638402154880412081.jpeg
Doc-P-1149577-638402154880412081.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية جان بول بالوميرو إلى أن روسيا عززت جيشها وضاعفت إنتاج الأسلحة، محذرا من "مرحلة خطيرة وهزيمة أوكرانيا هذا العام".


وردا على سؤال حول احتمال خسارة أوكرانيا، قال بالوميرو قناة LCI: "نعم، هذا ممكن. لم تكن تصريحات الجنرالات الأوكرانيين مفاجأة. يمكن أن يعتقد البعض أن ذلك يشبه الصراخ: الذئب، الذئب، لكنني لا أعتقد ذلك".
Advertisement
وأضاف أن روسيا عززت قواتها في الوقت الراهن، وأضاف: "زاد فلاديمير بوتين الميزانية العسكرية إلى مستوى قياسي وحول صناعات بلاده إلى المسار العسكري. أما التعبئة، فشهدت زيادة ملحوظة فضلا عن تعزيز الصناعات الدفاعية".
وأكد أن أوكرانيا تواجه عجزا في الموارد البشرية والتقنية، وغياب "الدعم الفعال" من الغرب في "هذه المرحلة الخطيرة". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:03 | 2024-01-07
12:00 | 2024-01-07
10:15 | 2024-01-07
10:00 | 2024-01-07
09:44 | 2024-01-07
09:30 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24