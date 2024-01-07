"المرحلة خطيرة"... ضابط فرنسي سابق يحذر من هزيمة أوكرانيا هذا العام

أشار الرئيس السابق للأركان الجوية الفرنسية جان بول بالوميرو إلى أن روسيا عززت جيشها وضاعفت إنتاج الأسلحة، محذرا من "مرحلة خطيرة وهزيمة أوكرانيا هذا العام".





وردا على سؤال حول احتمال خسارة أوكرانيا، قال بالوميرو قناة LCI: "نعم، هذا ممكن. لم تكن تصريحات الجنرالات الأوكرانيين مفاجأة. يمكن أن يعتقد البعض أن ذلك يشبه الصراخ: الذئب، الذئب، لكنني لا أعتقد ذلك".

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وأضاف أن روسيا عززت قواتها في الوقت الراهن، وأضاف: "زاد فلاديمير بوتين الميزانية العسكرية إلى مستوى قياسي وحول صناعات بلاده إلى المسار العسكري. أما التعبئة، فشهدت زيادة ملحوظة فضلا عن تعزيز الصناعات الدفاعية".

وأكد أن أوكرانيا تواجه عجزا في الموارد البشرية والتقنية، وغياب "الدعم الفعال" من الغرب في "هذه المرحلة الخطيرة". (RT)