خلال لقائه بلينكن.. الصفدي يطالب بضرورة ضمان وصول المساعدات الانسانية إلى غزة

يجري وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ونظيره وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مباحثات موسعة تتناول تطورات الأوضاع في غزة، والكارثة الإنسانية المتفاقمة التي تنتجها الحرب.

وأكد الصفدي ضرورة الوقف الفوري للعدوان وحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية بشكل كاف ومستدام إلى جميع مناطق غزة.

Advertisement

وتتناول المباحثات ضرورة وقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية والقدس، كما يبحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وإقليمية.

وأشار بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن الصفدي سيؤكد لبلينكن ضرورة حماية المدنيين وإزالة جميع العقبات أمام وصول المساعدات لغزة، كما "سيعيد تأكيد الموقف الأردني الثابت في رفض تهجير الفلسطينيين".





ويواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد في الأردن جولته المكثفة في الشرق الأوسط، داعيا إلى تفادي توسع نطاق الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

ووصل بلينكن الى عمّان ليل السبت بعد محطتين في تركيا واليونان.

ويعقد بلينكن صباح الأحد محادثات مع نظيره الأردني أيمن الصفدي والملك عبدالله الثاني، كما سيزور أحد مراكز برنامج الأغذية العالمي في العاصمة، بحسب ما أكد مسؤول في الوفد المرافق له.

وقال بلينكن مساء السبت في مطار خانيا بجزيرة كريت اليونانية، إنه "يجب علينا ضمان عدم اتساع النزاع" في غزة حيث دخلت الحرب شهرها الرابع.

وأضاف أن "أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع".

ومنذ اندلاع الحرب في غزة، يتبادل حزب الله وإسرائيل القصف يوميا عبر الحدود. وزادت المخاوف من تصاعد التوتر على هذه الجبهة بعد مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحماس صالح العاروري بضربة جوية منسوبة لإسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت الثلاثاء. (سكاي نيوز)