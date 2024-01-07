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عربي-دولي

كوريا الشمالية... شقيقة كيم تحذر من رد فوري على أي استفزاز

Lebanon 24
07-01-2024 | 03:34
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية أن كيم يو جونغ، الشقيقة القوية للزعيم كيم جونغ أون، قالت اليوم الأحد إن جيش بلادها سيطلق على الفور "وابلا من النيران" في حالة حدوث أي استفزاز.
وتأتي هذه التعليقات بعدما قالت كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت أكثر من 60 قذيفة مدفعية أمس السبت بالقرب من حدودهما البحرية المتنازع عليها، وبعد إطلاق مماثل لأكثر من 200 قذيفة بالمنطقة في اليوم السابق.
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وقالت كيم يو جونغ، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية "دعوني أوضح مرة أخرى أن جيشنا قد فتح بالفعل الزناد".
وأضافت شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون "سيطلق جيشنا على الفور وابلا من النيران في حالة حدوث أي استفزاز بسيط"، بحسب ما ذكرت رويترز.


ورغم أن كوريا الجنوبية أجرت تدريبات على إطلاق النار في البحر يوم الجمعة ردا على قذائف المدفعية، إلا أن وكالة يونهاب للأنباء، الكورية الجنوبية، قالت إنه لا توجد خطة للقيام بذلك بعد أحداث أمس السبت.
وأدت التدريبات القتالية التي جرت يوم الجمعة إلى صدور تحذيرات لسكان الجزر الحدودية الكورية الجنوبية للاحتماء في الملاجئ، على الرغم من عدم وجود تقارير عن عبور القذائف للحدود البحرية.
ونفت كيم في البيان إطلاق قذائف أمس السبت وقالت إن كوريا الشمالية قامت بنسف متفجرات كخداع. (سكاي نيوز)
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