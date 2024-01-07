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عربي-دولي

استهداف أوكار داعش شمال شرق بغداد

Lebanon 24
07-01-2024 | 03:56
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أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية اليوم، مقتل أربعة عناصر من تنظيم داعش في غارة جوية بمحافظة ديالى شمال شرق بغداد.

وذكرت الخلية في بيان أن "الغارة نفذت بطائرة من طراز اف - 16 بناء على معلومات مؤكدة من جهاز المخابرات العراقي واستهدفت أوكارا مهمة لتنظيم داعش في قرية الكبة بمنطقة الوقف في محافظة ديالى".
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وأشارت الى أن "القوات العراقية توجهت بعد الغارة الى المكان المستهدف لتعثر على أربع جثث لعناصر داعش بينهم المدعو مجيد معيوف".(الراي)
 
المصدر: الراي
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