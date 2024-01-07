أسلوب إسرائيلي جديد للتواصل مع المخبرين داخل غزة.. هذا ما كشفته المقاومة

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وسط التطورات الهائلة بقدرة المقاومة، والتي تمكنت من التوصل إليها خلال حربها الأخيرة مع العدو الإسرائيلي، أشار مصدر أمني إلى أن "المقاومة تمكَّنت من الوصول إلى أحدث التقنيات التي يستعملها جهاز استخبارات الاحتلال الإسرائيلي من أجل التواصل مع عملائه في القطاع".ولفت المصدر إلى "إن الوحدات التقنية التابعة للمقاومة اكتشفت استعمال الاحتلال لتقنية جديدة، تمكّنه من التواصل مع عملائه في القطاع دون أن يصدر عن الهواتف التي يتواصلون بها أي دلائل أو علامات يمكن رصدها".وتتلخص التقنية الجديدة حسب المصدر، بأنها "عبارة عن شريحة تشبه شريحة الجوال تستخدم لمرة واحدة في جهاز الجوال؛ ومن ثم يتم إتلافها بعد برمجتها على الجهاز، وبذلك يصبح الجهاز جاهزاً للاستخدام وتلقي اتصالات الضباط بدون وجود أي شريحة بداخله". ويضيف أن خصائص هذه التقنية أنها "لا تثير الشك حول العميل، في حال ما وقع هاتفه في يد عناصر المقاومة"، حيث استطاعت فعلاً فك شيفرتها والوصول إلى طريقة التعرف عليها، دون أن يعطي تفاصيل أخرى حول ذلك.ليست هذه هي التقنية الوحيدة التي فكت فرق التقنية للمقاومة شيفرتها، بل سبق لها أن كشفت عن تقنية أخرى يستعملها جهاز "الشاباك" الإسرائيلي من أجل التواصل مع عملائه، كان آخرها تقنية "الشريحة المزدوجة" والتي يتمكن العميل من قلبها بوضع أرقام سرية معينة.(الرأي)