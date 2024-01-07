تشكّل فوق الأرض.. إعصار مدمّر يضرب هذه الدولة ومشاهد توثّق اللحظات المرعبة!

ضرب إعصار مدمر وسط مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا الأميركية مساء أمس السبت، بعد وقت قصير من إصدار الأرصاد الجوية تحذيراً من عاصفة قوية ستجتاح المنطقة.



ولم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات، ولم يتم الإبلاغ سوى عن انقطاع التيار الكهربائي بشكل متفرق بسبب الإعصار.

ووثق العديد من السكان الإعصار المدمر الذي حل عليهم، ونشروه عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي.

Tornado from Ft Luaderdale @NWSMiami pic.twitter.com/kH80npwNTR — Ben Yanowitz (@Yano729)



وتشكل إعصار فوق الأرض، وهبط غرب شارع لاس أولاس والممر المائي الساحلي. وقالت شرطة فورت لودرديل لشبكة "CBS News"، إنه مع اكتساب الإعصار قوة، اصطدم ببعض الهياكل وخطوط الكهرباء والسفن البحرية في المنطقة المجاورة. ثم تحرك الإعصار سريعا شرقا حتى وصل إلى المحيط، ولم يعد يؤثر على الأرض. — Ben Yanowitz (@Yano729) January 6, 2024 وتشكل إعصار فوق الأرض، وهبط غرب شارع لاس أولاس والممر المائي الساحلي. وقالت شرطة فورت لودرديل لشبكة "CBS News"، إنه مع اكتساب الإعصار قوة، اصطدم ببعض الهياكل وخطوط الكهرباء والسفن البحرية في المنطقة المجاورة. ثم تحرك الإعصار سريعا شرقا حتى وصل إلى المحيط، ولم يعد يؤثر على الأرض.

Tornado in the Fort Lauderdale of Florida, US 🇺🇲 (07.01.2024)



Video: Meghan Collins (FB)

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واستجابت شركة "Fort Lauderdale Fire Rescue" لنداءات سفينة متضررة في "1 Las Olas Circle"، ومنزل متضرر في "1733 SE 10th Street".





وقام أحد زوارق الإطفاء والوحدات البرية بفحص السفن داخل حوض لاس أولاس، وأكد عدم وجود أي خسائر بشرية. (روسيا اليوم)