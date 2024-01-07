"الياسين 105" تدمّر ناقلة جند اسرائيلية.. "القسّام" توثّق اللحظة (فيديو)

#فيديو 📹متابعة | كتائب القسام تنشر مشاهد من تدمير ناقلة الجند قبل قليل في مخيم المغازي وسط قطاع #غزة
#كتائب_القسام #تل_أبيب #صباح_الخيرᅠ #مقاطعه_محلات_السوريين #محمد_الضيف #معركة_الفتح_الموعود #القوات_المسلحة pic.twitter.com/508temk3NZ
— (الخاAlkhatriاطري🇴🇲طوفان الأقصى🇵🇸 ) (@Alkhatri987) January 7, 2024
#فيديو 📹متابعة | كتائب القسام تنشر مشاهد من تدمير ناقلة الجند قبل قليل في مخيم المغازي وسط قطاع #غزة
#كتائب_القسام #تل_أبيب #صباح_الخيرᅠ #مقاطعه_محلات_السوريين #محمد_الضيف #معركة_الفتح_الموعود #القوات_المسلحة pic.twitter.com/508temk3NZ