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"الياسين 105" تدمّر ناقلة جند اسرائيلية.. "القسّام" توثّق اللحظة (فيديو)

Lebanon 24
07-01-2024 | 05:28
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نشرت "كتائب القسام" اليوم الأحد فيديو لتدمير مقاتليها ناقلة جند إسرائيلية في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقذيفة "الياسين 105".


وكان الطيران الإسرائيلي قد شنّ غارات مكثفة رافقها قصف مدفعي عنيف على مناطق متفرقة في قطاع غزة اليوم الأحد، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على عدة محاور في القطاع.
 
 
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