وجع كبير ودموع.. شاهد لحظة توديع وائل الدحدوح لنجله حمزة!

ودّع مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح بحرقة وألم، نجله الصحفي حمزة الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ووثّق مقطع فيديو نشرته "الجزيرة"، لحظة توديع الدحدوح لنجله حمزة بالدموع والحسرة.

لحظة توديع الزميل #وائل_الدحدوح لنجله حمزة الذي استشهد في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/L2PSCCfk0j — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 7, 2024 Advertisement

وإلى جانب حمزة، استشهد الصحفي مصطفى ثريا في القصف الذي استهدف السيارة التي كانا يستقلانها قرب منطقة المواصي جنوبي غرب قطاع غزة، ليرتفع عدد شهداء غزة في العدوان المستمر على القطاع حتى الآن إلى 109، وفقاً لـ "الجزيرة".

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة الزميل وائل الدحدوح -بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده- في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط القطاع.