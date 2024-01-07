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عربي-دولي

الرسالة الأخيرة لنجل الدحدوح.. إليكم ما قاله لوالده قبل استشهاده

Lebanon 24
07-01-2024 | 06:02
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إستشهد نجل مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح، الصحفي حمزة، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.



وفي رسالة أخيرة وجهها حمزة لأبيه قبل استشهاده،  قال: "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيراً لما صبرت".
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