الرسالة الأخيرة لنجل الدحدوح.. إليكم ما قاله لوالده قبل استشهاده

إستشهد نجل مراسل قناة "الجزيرة" وائل الدحدوح، الصحفي حمزة، في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.







وفي رسالة أخيرة وجهها حمزة لأبيه قبل استشهاده، قال: "إنك الصابر المحتسب يا أبي، فلا تيأس من الشفاء ولا تقنط من رحة الله وكن على يقين أن الله سيجزيك خيراً لما صبرت".

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