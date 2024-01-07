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عربي-دولي

مفاوضات التبادل.. مسؤول عربي يكشف عن جديدها

Lebanon 24
07-01-2024 | 07:23
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أفاد موقع "أكسيوس" بأن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أبلغ عائلات رهائن إسرائيليين أن اغتيال القيادي في حركة "حماس" صالح العاروري، عقّد جهود الإفراج عن الرهائن.

وبحسب الموقع، أطلع آل ثاني عائلات الرهائن خلال حديث معهم على التحديات التي تواجهها الدوحة في جهود التوصل لاتفاق للإفراج عن محتجزيهم.
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وأشار في حديثه لعائلات 6 رهائن إسرائيليين إلى أن اغتيال العاروري صعّب آليات التفاهم مع حركة "حماس" وجعلها أكثر نعقيدا، مؤكدا أنه سيواصل محاولاته لإبرام صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين لدى "حماس" رغم الصعوبات.

ووفقا للمعلومات، فإن فريقي الوساطة القطرية والمصرية يسعيان للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 40 رهينة مقابل وقف النار في قطاع غزة لعدة أسابيع.

وقال مسؤول قطري لم يكشف عن هويته في حديث "لأكسيوس": "نحن نستخدم جميع القنوات الممكنة ونعمل بشكل مكثف مع زملائنا في الولايات المتحدة وإسرائيل لإتمام صفقة تبادل جديدة، لكن قطر مجرد وسيط ولا تسيطر على "حماس".

وتابع: "بات من الصعب على قطر الحفاظ على قنوات الاتصال مع "حماس" بسبب تكثيف عمليات القصف على  قطاع غزة، الأمر الذي يعقد مفاوضات إطلاق سراح الرهائن".
 
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