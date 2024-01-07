"لا بد من حل عاجل".. غانتس: سكان شمال إسرائيل لا يستطيعون العودة لمنازلهم

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أعلن بيني غانتس، وزير العدو الإسرائيلي في مجلس الحرب، اليوم الأحد، أنه لا بد من حل عاجل لعدم قدرة مواطني شمال إسرائيل على العودة إلى منازلهم.وكتب غانتس عبر حسابه على منصة إكس: "منظمة حزب الله هي التي بدأت التصعيد. إسرائيل مهتمة بالحل الدبلوماسي، ولكن إذا لم يتم العثور عليه، فإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي سوف يزيلان التهديد".وقال إن "جميع أعضاء مجلس الوزراء الحربي يشاركون هذا الرأي. الاعتبار الوحيد هنا هو أمن إسرائيل، ولا شيء غير ذلك".‏ويشن حزب الله هجمات صاروخية شبه يومية على إسرائيل منذ اندلاع الصراع بين حركة حماس وإسرائيل في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول، بينما تقصف إسرائيل جنوب لبنان بالمدفعية وتشن غارات جوية، مما أسفر عن استشهاد العشرات من مقاتلي حزب الله بالإضافة إلى مدنيين. (العربية)