19
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
21
o
بشري
20
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع.. كم بلغت حتى الآن؟
Lebanon 24
07-01-2024
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 قتيلا، والجرحى إلى 58416 منذ الـ7 من تشرين الاول.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 113 قتيلا و250 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
من "حزب الله".. نداءٌ عاجل إلى أهالي الجنوب!
Lebanon 24
من "حزب الله".. نداءٌ عاجل إلى أهالي الجنوب!
15:31 | 2024-01-06
06/01/2024 03:31:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "جهاز عملاق" يراقب جنوب لبنان.. أنظروا إلى صورته!
Lebanon 24
معلومات مثيرة عن "جهاز عملاق" يراقب جنوب لبنان.. أنظروا إلى صورته!
14:42 | 2024-01-06
06/01/2024 02:42:32
Lebanon 24
Lebanon 24
"حدثٌ مخيف" تترقبه إسرائيل الآن قرب لبنان.. ما هو وماذا سيحصل؟
Lebanon 24
"حدثٌ مخيف" تترقبه إسرائيل الآن قرب لبنان.. ما هو وماذا سيحصل؟
12:21 | 2024-01-06
06/01/2024 12:21:25
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة "غير عادية" عن إغتيال العاروري.. ما الذي ظهرَ في المكان؟
Lebanon 24
معلومة "غير عادية" عن إغتيال العاروري.. ما الذي ظهرَ في المكان؟
01:15 | 2024-01-07
07/01/2024 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"القصف سيطالُ بيروت في هذه الحالة".. ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيليين؟
Lebanon 24
"القصف سيطالُ بيروت في هذه الحالة".. ماذا قال أحد المسؤولين الإسرائيليين؟
05:09 | 2024-01-07
07/01/2024 05:09:14
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:03 | 2024-01-07
نتانياهو يطالب بإخضاع كبار المسؤولين لاختبار كشف الكذب!
12:00 | 2024-01-07
ضغوط جديدة في علاقة واشنطن وبغداد.. هل من اتفاقية جديدة؟
10:15 | 2024-01-07
كيف "تآمر" نتنياهو على رئيس الأركان في جلسة "الغضب"؟
10:00 | 2024-01-07
أسلوب إسرائيلي جديد للتواصل مع المخبرين داخل غزة.. هذا ما كشفته المقاومة
09:44 | 2024-01-07
التقت بالملك المستقبلي بالصدفة.. تعرّفوا على الجميلة ماري ملكة الدنمارك المقبلة
09:30 | 2024-01-07
إنفجارات بمحيط تل بيدر... قاعدة أميركية تتعرّض لهجوم بمسيّرات
فيديو
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
Lebanon 24
توقف قلبه دقيقة كاملة.. إعلامي شهير تعرّض لوعكة صحية في دبي وباسم يوسف أنقذه! (فيديو)
04:04 | 2024-01-06
07/01/2024 19:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
Lebanon 24
مُجدداً زلة لسان لشيرين عبد الوهاب تُغضب جمهورا عربيا.. شاهدوا ماذا قالت على المسرح (فيديو)
00:17 | 2024-01-03
07/01/2024 19:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
Lebanon 24
خوفا من هجمات محتملة.. حالة طوارئ في أوروبا ليلة الاحتفال برأس السنة (فيديو)
01:30 | 2023-12-30
07/01/2024 19:09:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24