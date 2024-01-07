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حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة ترتفع.. كم بلغت حتى الآن؟

Lebanon 24
07-01-2024 | 07:54
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأحد ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 22835 قتيلا، والجرحى إلى 58416 منذ الـ7 من تشرين الاول.


وقال المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة: "القوات الإسرائيلية ارتكبت 12 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 113 قتيلا و250 جريحا خلال الـ24 ساعة الماضية".
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