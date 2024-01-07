إنفجارات بمحيط تل بيدر... قاعدة أميركية تتعرّض لهجوم بمسيّرات

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تعرّضت قاعدة تل بيدر الأميركية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم بالمسيرات، اليوم الأحد. فيما استهدفت مسيرة أميركية شاحنة قرب معبر البوكمال الحدودي مع العراق في ريف دير الزور شرقي سوريا.وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بوقوع انفجارات بمحيط منطقة تل بيدر التي تتخذها القوات الأميركية مقرا لها شمال غربي الحسكة إثر استهدافها بطائرات مسيرة.وأضاف المصدر أن "أعمدة الدخان تصاعدت في موقع الاستهداف فيما حلقت مروحيات أميركية بأجواء المنطقة".