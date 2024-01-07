Advertisement

عربي-دولي

إنفجارات بمحيط تل بيدر... قاعدة أميركية تتعرّض لهجوم بمسيّرات

Lebanon 24
07-01-2024 | 09:30
A-
A+
Doc-P-1149657-638402389281448189.jpg
Doc-P-1149657-638402389281448189.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت قاعدة تل بيدر الأميركية بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا لهجوم بالمسيرات، اليوم الأحد. فيما استهدفت مسيرة أميركية شاحنة قرب معبر البوكمال الحدودي مع العراق في ريف دير الزور شرقي سوريا.



وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك" بوقوع انفجارات بمحيط منطقة تل بيدر التي تتخذها القوات الأميركية مقرا لها شمال غربي الحسكة إثر استهدافها بطائرات مسيرة.
Advertisement


وأضاف المصدر أن "أعمدة الدخان تصاعدت في موقع الاستهداف فيما حلقت مروحيات أميركية بأجواء المنطقة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:03 | 2024-01-07
12:00 | 2024-01-07
10:15 | 2024-01-07
10:00 | 2024-01-07
09:44 | 2024-01-07
08:54 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24