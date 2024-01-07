Advertisement

عربي-دولي

مأساة مروّعة في هذه القرية.. قطة تلتهم رضيعة والتحقيقات تكشف عن مفاجأة غير متوّقعة!

Lebanon 24
07-01-2024 | 08:44
A-
A+
Doc-P-1149658-638402390961361794.jpg
Doc-P-1149658-638402390961361794.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت قرية الخضيري المصرية مأساة مروعة، حيث قتلت قطة رضيعة صغيرة والتهمت أجزاء من رقبتها، فيما كشفت التحقيقات عن مفاجأة غير متوقعة.

وبحسب التفاصيل، فقد بدأت الواقعة بتلقي السلطات المصرية بلاغا من أهالي قرية الخضيري التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية شمال البلاد، يفيد بمقتل رضيعة مصرية، حيث أكدت الأم أن قطة نهشت صغيرتها البالغة من العمر 6 شهور وتسببت بوفاتها.
Advertisement

وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث وتبين من معاينة جثمان الرضيعة أنها مذبوحة من رقبتها وغارقة في دمائها، وبتضييق الخناق على الأم اعترفت بالحقيقة الصادمة وأنها وراء ذبح رضيعتها لإصابتها بمرض نفسي وسبق احتجازها للعلاج في أحد مستشفيات الأمراض النفسية.

وخلال التحقيقات اعترف الزوج أن زوجته التي أنجب منها 3 أبناء أصغرهم الرضيعة الراحلة تعاني من مرض نفسي منذ عام ونصف، وكانت تداوم على التشاجر مع جميع أفراد الأسرة وبدون أسباب أو مبررات، مشيرا إلى أنه قام بعرضها على أحد الشيوخ الذي أكد إصابتها بالسحر.

وأكد الزوج أن زوجته كانت تتحدث مع نفسها وبصوت عال طيلة ساعات المساء، وكانت تبلغهم أنها تسمع أصواتا غريبة وأصوات تحطيم بعض أدوات المنزل، مضيفا أنه تم إيداعها أحد المستشفيات لمدة 28 يوما لعلاجها خاصة بعد أن علمت بنبأ حملها بالطفلة الراحلة ورغبتها في إجهاض نفسها.

واعترف الزوج أن زوجته حاولت من قبل قتل رضيعتها بإلقائها في مياه ترعة بالقرية وتم إنقاذها في اللحظات الأخيرة، مؤكدا أنه فوجئ بوالدته تخبره بوفاة الرضيعة على يد قطة لكنه لم يصدق الأمر وساورته الشكوك حتى اعترفت الزوجة بقتلها.

وتم القبض على الأم وتدعى نورا وتبلغ من العمر 40 عاما، كما تقرر نقل جثة الطفلة لمشرحة مستشفى منية النصر المركزي وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وكلفت أجهزة الأمن بسرعة إجراء تحرياتها حول الواقعة وكشف ملابساتها. (العربية)

عربي-دولي

منوعات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:03 | 2024-01-07
12:00 | 2024-01-07
10:15 | 2024-01-07
10:00 | 2024-01-07
09:44 | 2024-01-07
09:30 | 2024-01-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24