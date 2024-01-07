هذا هو مرشح أردوغان لهزيمة إمام أوغلو بإسطنبول

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رشح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الأحد، وزير بيئة سابق لمنصب رئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات يأمل إردوغان أن يستعيد من خلالها السيطرة على المدينة بعد أسوأ هزيمة سياسية تعرض لها حكمه القائم منذ عقدين.وسيمثل مراد كوروم حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه إردوغان، في الانتخابات البلدية المقررة في 31 آذار.واستعاد حزب الشعب الجمهوري المعارض سيطرته على إسطنبول للمرة الأولى منذ أن كان إردوغان رئيساً لبلدية هذه المدينة في تسعينيات القرن الفائت، وذلك في انتخابات جرت العام 2019.وبفضل نتائج هذه الانتخابات أيضاً، استعادت المعارضة سيطرتها على العاصمة أنقرة واحتفظت بالسلطة في إزمير الساحلية.وزعزعت سيطرة المعارضة على المدن الثلاث الرئيسية في تركيا مكانة إردوغان السياسية وأبرزت الاستياء المتزايد من حكمه.وقاد منافسو الرئيس حملة ضد الفساد المستشري، وحملة القمع السياسية التي تلت محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.وفاز إردوغان العام الماضي بمعركة صعبة لإعادة انتخابه، في ظل أزمة اقتصادية تجاوز فيها معدل التضخم السنوي 85 في المئة.وركّز إردوغان مذّاك على استعادة السيطرة على إسطنبول، وهي المدينة التي نشأ فيها وانطلقت منها مسيرته السياسية مقدّماً نفسه كمدافع عن المسلمين المتدينين والفقراء في تركيا.وقال إردوغان لأنصاره خلال مؤتمر للحزب في إسطنبول "لن نتوقّف حتى 31 آذار واصلوا التقدم".وتابع "نسمّي مرشحين سيخوضون الانتخابات موفرين حلولاً لا أعذاراً، وهم يتصرفون بتواضع لا بتعجرف".وتخرج كوروم من جامعة سلجوق في قونية، ونال شهادة في الهندسة المدنية، ثم شغل منصب وزير البيئة والتطوير العمراني في حكومة إردوغان من عام 2018 حتى السنة الفائتة.وذكرت وسائل إعلام تركية أن كوروم، البالغ 47 عاماً، تصدر استطلاعا داخليا للحزب أشرف عليه إردوغان خلال الشهر المنصرم.وأصبح كوروم، وهو مهندس مدني، عضوا في البرلمان ممثلا إحدى مناطق إسطنبول عن حزب العدالة والتنمية.وتشغل زوجته سنغول منصباً رفيعاً في هيئة تنظيم وسائل الإعلام في تركيا منذ عام 2021.وتتوافق خلفيته كمخطط مدن، وعمله المهني، مع تصريحات إردوغان عن أن إسطنبول تراجعت تحت سيطرة المعارضة.وفاز رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو، على حليف إردوغان في الانتخابات البلدية عام 2019، التي حظيت بمتابعة دولية بعدما أثار إلغاؤها الجدل.