""لا نريد أن نرى حماس تحكم القطاع"... بلينكن: يجب أن يعود النازحون في غزة إلى ديارهم

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أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنه يجب أن يتمكن النازحون الفلسطينيون في غزة من العودة إلى ديارهم بأقرب فرصة، ويجب عدم الضغط عليهم لمغادرة القطاع.وخلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني في الدوحة، قال بلينكن: "لا نريد أن نرى حماس تحكم قطاع غزة من جديد، ونرفض التصريحات الصادرة من مسوليين في إسرائيل بشأن تهجير غزة سكان غزة".وأضاف: "يجب توفير الأمن للإسرائيليين ونرفض التهجير القسيري للفلسطنييين، وسنبحث في إسرائيل ضرورة بذل مزيد من الجهود للحد من سقوط قتلى ومصابين من المدنيين".وشدد بلينكن على أن هذه لحظة تشهد توترا شديدا في المنطقة وقد ينتشر الصراع بسهولة، قائلاً إن أكثر من 20 % من الشحنات الدولية تعطلت بسبب هجمات الحوثيين التي تؤثر على المصالح الاقتصادية لأكثر من أربعين دولة.وقال: "سنواصل الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة".كما لفت إلى أن "العوائق أمام توصيل المساعدات إلى المحتاجين في غزة لا تزال كبيرة للغاية، كما أن عدداً كبير للغاية من الصحفيين يُقتل في القطاع".