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الرئيس التركي: لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين في غزة إطلاقاً

Lebanon 24
07-01-2024 | 16:50
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شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، على وقوف بلاده "إلى جانب المظلومين في قطاع غزة".

 
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وفي كلمة له خلال مؤتمر الإعلان عن مرشحي رؤساء البلديات عن حزب العدالة والتنمية، في مركز الخليج للمؤتمرات بمدينة إسطنبول، قال رجب طيب أردوغان: "لن ندير ظهرنا لإخواننا المظلومين (في غزة) إطلاقا".

 

وعن "المجازر الإسرائيلية في غزة"، أوضح أردوغان قائلا: "الذين يريقون المزيد من الدماء ويزهقون الأرواح ويقتلون الأطفال سيواجهون العدالة الإلهية عاجلا أم آجلا".

 

وأكد أن تركيا "ستبذل قصارى جهدها إلى جانب جميع الدول ذات الضمير الحي لمحاسبة الظالمين أمام القانون".

 

وحيا الرئيس التركي كافة الأبطال الفلسطينيين الذين يدافعون عن وطنهم وعرضهم" ضد قوات الجيش الإسرائيلي.
 
 
وشدد على أن تركيا ستقف شامخة إلى جانب الفلسطينيين بكل وسائلها.
 
( روسيا اليوم)

 

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