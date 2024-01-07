بن سلمان يستقبل غراهام في العلا

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء جرى في المخيم الشتوي في مدينة العلا شمال المملكة.وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.