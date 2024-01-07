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عربي-دولي

بن سلمان يستقبل غراهام في العلا

Lebanon 24
07-01-2024 | 17:12
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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور ليندسي غراهام التطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن اللقاء جرى في المخيم الشتوي في مدينة العلا شمال المملكة.
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وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.
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