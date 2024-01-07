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بعد مقاطعة المعارضة البنغلادشية الانتخابات.. الشيخة حسينة تفوز بولاية رابعة

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:04
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أعلنت مفوضية الانتخابات في بنغلاديش، الإثنين، إن رئيسة الوزراء الشيخة حسينة فازت برابع فترة ولاية على التوالي، بعد أن حصل حزبها على الأغلبية المطلقة، وسط انخفاض نسبة الإقبال على الانتخابات العامة التي قاطعتها المعارضة الرئيسية، حيث حصل حزبها على 165 مقعدا من أصل 224 مقعدا في الانتخابات، ولم تعلن نتائج بقية المقاعد بعد.
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وقاطع حزب المعارضة الرئيسي، حزب بنغلاديش الوطني الانتخابات، وطالب بعدم المشاركة، بعد أن رفضت حسينة مطالبه بالاستقالة والسماح لسلطة محايدة بإدارة الانتخابات.
وعزف البنغلاديشيون إلى حد كبير عن المشاركة في الانتخابات العامة، التي جرت أمس الأحد وشابتها أعمال عنف.

وقال كبير مفوضي الانتخابات، إن نسبة المشاركة بلغت حوالي 40 في المئة عند إغلاق صناديق الاقتراع، مقارنة بأكثر من 80 في المئة في الانتخابات الأخيرة في عام 2018.(سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز عربية
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