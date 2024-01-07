البرلمان العربي يدين المغالطات الأميركية بشأن الحرية الدينية في الجزائر

أدان البرلمان العربي ما ورد في البيان الذي أعلنه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشأن وضع الحرية الدينية في الجزائر.

وشدد البرلمان العربي في بيان له على أن "القضايا المتعلقة بالحريات الدينية ترتبط بالخصوصية المجتمعية والثقافية لكل مجتمع ولا يجوز التدخل فيها خارجيا تحت أي مبرر من المبررات".

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وأكد على أن الجزائر من "الدول المشهود لها بالوسطية والاعتدال"، فضلا عن أن "الدستور والقوانين الجزائرية تقر بالحريات الدينية وتضمن حرية المعتقد بشكل واضح لا لبس فيه".

وأشاد البرلمان العربي "بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجزائر في هذا المجال، وذلك في ظل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".

( روسيا اليوم)