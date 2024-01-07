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عربي-دولي

منازل في خاركيف تنجو من هجوم صاروخي روسي جديد

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:26
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قال رئيس بلدية خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، إن المنازل في المدينة نجت من هجوم صاروخي روسي جديد، الأحد.
وأضاف رئيس البلدية إيهور تيريخوف في منشور على تطبيق تيليغرام: "سقط بالقرب من منازل خاصة في أحد أحياء المدينة. وتشير المعلومات الأولية إلى عدم وقوع أضرار أو خسائر بشرية".
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ولم يتضح ما إذا كان يشير إلى صاروخ واحد أم إلى هجوم بشكل عام. وكتب في منشور سابق أن خاركيف تتعرض لهجوم صاروخي وسمع دوي عدة انفجارات.


وقال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف على تيليغرام إن صواريخ "إس-300" الروسية أصابت مدينة خاركيف مرتين، وتم تسجيل وقوع ضربات أيضا في فوفتشانسك القريبة، لكن دون الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.
وتقع خاركيف وفوفشانسك بالقرب من الحدود مع روسيا.
ووعدت موسكو بالرد على هجمات صاروخية أوكرانية استهدفت مدينة بيلغورود الروسية على الحدود في الآونة الأخيرة. (سكاي نيوز)

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