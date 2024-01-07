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عربي-دولي

رئيس وزراء قطر: غزة يجب أن تُحكم فلسطينياً

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:45
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شددت قطر، مساء امس، على أهمية أن يكون قطاع غزة تحت إدارة وقيادة فلسطينية، مشددة على أنها تعمل على الوصول لاتفاق لوقف إطلاق نار في القطاع بأقرب وقت ممكن.

 

جاء ذلك وفق تصريحات رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مؤتمر مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بالدوحة.

 

وقال وزير خارجية قطر، "جهودنا تتركز حاليا على وقف القتال في غزة والتأكيد على أن غزة جزء من الأرضي الفلسطينية، التي يجب أن تكون تحت حكم وقيادة فلسطينية ووحده الشعب الفلسطيني من يملك القرار فيها". 

 

وأكد على " الاستمرارية في نقاشات مع كافة الأطراف ونحاول الوصول لاتفاق في أقرب وقت ممكن، يؤدي لوقف إطلاق النار بغزة، وزيادة المساعدات وإطلاق سراح الرهائن والسجناء". ( الأناضول)

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