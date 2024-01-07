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عربي-دولي

المرحلة الثالثة من الحرب على غزة بدأت.. وقصف اسرائيلي على اكثر من جبهة

Lebanon 24
07-01-2024 | 23:50
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كتب موقع "العربية": قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة، بعد 93 يوماً من بدء هجمات جوية وبرية استهدفت مناطق واسعة في غزة، حيث ذكرت وسائل إعلام فلسطينية وقوع غارات إسرائيلية عنيفة على مخيم دير البلح وسط القطاع.
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وفي وقت لاحق، أعلن التلفزيون الفلسطيني عن مقتل 8 في قصف إسرائيلي على منزل غربي دير البلح وسط قطاع غزة.

وبحسب ما ذكر موقع "والا" العبري، فإن الجيش الإسرائيلي انتقل رسمياً إلى المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة، والتي تشمل غارات وعمليات خاطفة، خلافاً للعمليات الموسعة التي نفذها الجيش خلال المرحلتين الأولى والثانية من الحرب.
وأضاف "لا يستبعد الجيش الإسرائيلي إمكانية عودته في المستقبل إلى خوض عمليات عبر تشكيلات قتالية على نطاق فرق، كما تم في المرحلة الثانية".
وأشار إلى أنه في جنوب قطاع غزة، ستواصل الفرقة 98 القتال العنيف، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرار حتى الآن بشأن المناورة البرية في رفح.

وقال الموقع العبري: "يقدر الجيش الإسرائيلي أنه على الرغم من التقدم في القتال في قطاع غزة، فإن حماس لا تزال قادرة على إطلاق الصواريخ من شمال ووسط القطاع".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي سيمنع عودة المواطنين الفلسطينيين من جنوب القطاع إلى شماله، بعد دعوة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، للسماح للمواطنين الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم في شمال قطاع غزة في أسرع وقت ممكن.
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