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عربي-دولي

السويد.. وزير الدفاع يحذّر من اندلاع حرب في بلاده

Lebanon 24
08-01-2024 | 00:20
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 حذّر وزير الدفاع المدني السويدي كارل أوسكار بوهلين، امس، من اندلاع حرب في بلاده. 

 

وأضاف بوهلين في كلمة له خلال المؤتمر الوطني للشعب والدفاع، المقام في قاعدة جوية بمنطقة دالارنا، القريبة من الحدود النرويجية.، أنه ينبغي "أخذ روسيا على محمل الجد".

 

وأردف "يمكن أن تندلع حرب في السويد، وعلى شعبنا أن يكون مستعدا لها".

 

وأشار وزير الدفاع المدني، إلى عدم انخراط السويد في الحرب منذ 210 أعوام.

 

وبيّن أن الوضع الأمني السيء في أوروبا ازداد سوءا بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

 

وأكد بوهلين، أن الحكومة السويدية تعمل على تعزيز "الوعي العقلي" لدى الشعب حيال احتمالية الدخول في حرب، وزيادة قدراته الدفاعية. ( الأناضول)

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