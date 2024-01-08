الرئيس الفلسطيني يصل إلى القاهرة لبحث سبل وقف الحرب في غزة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس، إلى القاهرة، لبحث سبل "الوقف الفوري" للحرب الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، مع نظيره المصري عبدالفتاح السيسي.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية عن السفير الفلسطيني لدى مصر دياب اللوح، قوله: إن "لقاء قمة سيجمع عباس مع السيسي (لم يحدد موعده) لبحث سبل التعاون الثنائي من أجل الوقف الفوري والمستدام لحرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني في كافة أنحاء الأراضي الفلسطينية".

كما سيبحث الزعيمان، وفق السفير، "الجهود المصرية والعربية والإقليمية والدولية المبذولة للتعامل مع الكارثة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة (...) ومنع تهجير الشعب الفلسطيني، ووقف اعتداءات وجرائم قوات الاحتلال ومستوطنيه على الضفة والقدس".

وأكد اللوح، أن الزيارة تهدف إلى "إنجاح الجهود الحثيثة التي تبذلها الشقيقة مصر وعدد من الدول الشقيقة والصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية".

( الأناضول)