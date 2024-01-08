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عربي-دولي
القوات الإسرائيلية تقتحم بيت لحم وبلدتين بالخليل في الضفة الغربية
Lebanon 24
08-01-2024
|
00:29
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قالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية اقتحمت، فجر اليوم الاثنين، بلدتي دورا ويطا بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وذكرت قناة الأقصى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بيت لحم. وقال التلفزيون الفلسطيني إن الاقتحام شمل أيضا مخيم الدهيشة بالمدينة إلى جانب بلدة عنبتا شرق طولكرم.
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كما اقتحمت القوات الإسرائيلية منطقة رقعه ببلدة يطا، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، وفقا للوكالة.
ومساء أمس الأحد، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة رام الله بعد اقتحام قوة "يمام" الخاصة للمدينة.
ودخلت تعزيزات كبيرة من الجيش الإسرائيلي وآليات عسكرية من عدة محاور وفي عدة أحياء، حيث اقتحمت المدينة وسط مواجهات مع الفلسطينيين في الشوارع.
وغرب بيت لحم، أغلقت قوات الجيش الإسرائيلي، مساء الأحد، مداخل قرية حوسان.
وأفاد رئيس بلدية حوسان جمال سباتين، بأن قوات إسرائيلية أغلقت مداخل القرية بالاتجاهين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي يتعمد التضييق على المواطنين وعرقلة تنقلهم بين المدن والبلدات والقرى المجاورة.
وأصيب شابان بالرصاص في الأطراف السفلية واثنان بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الجيش الإسرائيلي التي اقتحمت عدة أحياء ومحاور بمدينة رام الله في وقت اعتقلت فيه الأخيرة ثلاثة شبان.
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