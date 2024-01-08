وكأنّها "غابة من الخيام".. أزمة نزوح قاسية تعيشها مدينة رفح

بعد اللجوء إليها، تختنق مدينة رفح الحدودية أقصى جنوب قطاع غزة بالنازحين الذين قد وصلت أعدادهم إلى حوالي المليون، يعيشون في خيام لا تعد ولا تحصى.

وأكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أن ما يقرب من 90 في المائة من سكان غزة تعرضوا للتهجير القسري ويفتقرون إلى كل شيء، نصفهم في رفح، وهو ما خلق واقعاً معقداً هناك، جعل الحياة أكثر تعقيداً، مع مخاوف لا تنتهي من أن تكون الرحلة الأخيرة إلى مصر.

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ويبلغ عدد سكان مدينة رفح المجاورة للحدود مع مصر، 300 ألف نسمة، وفق آخر الإحصاءات الرسمية من بلدية المدينة، وهو عدد يجعل رفح في وضعها الطبيعي مكتظة حتى قبل وصول مليون نازح جديد أصبحوا جميعاً يعيشون في مساحة 55 كيلومتراً مربعاً، وفق إحصاءات وكالة الأونروا، وجهات حكومية.